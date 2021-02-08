Американский генерал заявили об отставании ядерного арсенала от российского
Экс-замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны, сообщает Fox News.
Он выступил за модернизацию ядерного арсенала, так как противники «могут воспользоваться слабостями, которые видят в нашем ядерном арсенале».
Он отметил, что в этой сфере у США «серьезные слабости». Как отметил генерал, Вашингтону предстоит довести свой арсенал до стандартов, которые Москва и Пекин «посчитают убедительными».
Кроме того, США отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта.
Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Америка должна быть готова к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.
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