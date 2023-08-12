Представитель США полагает, что Запад рассчитывал на создание на Украине нового правительства и присоединение страны к Западу.



«Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!» — цитирует слова эксперта RT.



По словам Сакса, Белый дом собирается сделать из Украины в «европейский Афганистан».

Россия не допустит никаких наступлений на Крым и Севастополь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, передает РИА Новости. Она отметила, что необходимо сделать все, чтобы люди чувствовали себя уверенно и в безопасности, занимались сельским хозяйством, промышленным развитием региона.



