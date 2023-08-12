Американский экономист назвал действия Путина в Крыму в 2014 году сюрпризом для США

По мнению американского экономиста Джеффри Сакса, политические шаги российского лидера Владимира Путина в Крыму в 2014 году оказались сюрпризом для США. Об этом Сакс заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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Представитель США полагает, что Запад рассчитывал на создание на Украине нового правительства и присоединение страны к Западу.

«Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!» — цитирует слова эксперта RT.

По словам Сакса, Белый дом собирается сделать из Украины в «европейский Афганистан».

Россия не допустит никаких наступлений на Крым и Севастополь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, передает РИА Новости. Она отметила, что необходимо сделать все, чтобы люди чувствовали себя уверенно и в безопасности, занимались сельским хозяйством, промышленным развитием региона.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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