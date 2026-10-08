Эксперты рассказали о недовольстве французов Макроном и протестах в школах
Во Франции протесты школьников ударили по работе 589 лицеев. Число задержанных достигло 6059 человек, пострадавших — почти тысячи: 215 учеников, 85 работников образования и 715 полицейских. О ситуации aif.ru рассказала преподаватель Католического университета Вандеи, директор Института Анны Русской и эксперт клуба «Валдай» Рафаэль Оклер.
По ее словам, молодежные протесты связаны с бытовыми вопросами, но это лишь повод для выхода на улицы. Для детей-иммигрантов такой протест — возможность раскачивать государственный строй и навязывать антифранцузские и пропалестинские лозунги.
Государство же может выдавать себя за гаранта порядка перед президентскими выборами. Полиция ведет себя сдержанно, а насилие на улицах вызывают не столько школьники, сколько провокаторы, добавила преподаватель.
Оклер добавила, что риторика Эммануэля Макрона о внешних угрозах находит отклик: 47% французов поддерживают поставки оружия Украине, 40% — отправку войск, против 43%. По ее мнению, такие цифры сделала антироссийская кампания в СМИ. Рейтинги главы Пятой республики поднимались до 25% после саммита G7, но из-за неудач Украины летом упали до 18%.
Эксперт добавила, что в ЕС опросы показывают 58% поддержки повышения военных бюджетов, но картинку создают медиа, представляющие Москву как угрозу. При этом внутренняя повестка уходит на второй план из-за недовольства населения: во Франции накопились социальные и экономические проблемы, включая ситуацию в школах и с госуслугами. Уже идут разговоры о возвращении «желтых жилетов» в октябре из-за роста цен на бензин и дизель. Половина их стоимости приходится на налоги.
Оклер подчеркнула, что значительная часть граждан понимает, что санкции против РФ были неверным выбором. Из-за этого цены на топливо и ущерб экономике оказались выше ожидаемого. Хотя в официальном дискурсе эта позиция замалчивается властями, резюмировала она.
Ранее президент США Дональд Трамп связал митинги во Франции с распространением ислама.
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