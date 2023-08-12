Минобороны: В Крыму сбили и подавили 20 украинских беспилотников
12 августа 202306:20
Российские силы пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью 20 беспилотников в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова», — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что 14 беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны, еще шесть дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы.
Разрушений в результате инцидента нет, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru