Американские власти призвали Москву допустить независимых врачей к Навальному
Американские власти считают необходимым, чтобы Москва обеспечила доступ независимых врачей к находящемуся в заключении рососийскому оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.
По его словам, США в связи с ситуацией вокруг Навального изучают возможность задействовать «дополнительные политические средства», чтобы обеспечить права «человека в России и в интересах США».
Прайс напомним, что если с Навальным в заключении что-либо случится, «то будут последствия».
Тем временем, Навальный в настоящий момент находится в одиночной камере туберкулезной больницы ИК-2 в Покрове Владимирской области; он также согласился на капельницу с глюкозой.
Оппозиционер 31 марта объявил голодовку, так как к нему не допускали приглашенного врача. Он жаловался на боли в ноге и спине, а также на отсутствие медикаментов и необходимой врачебной помощи. Во ФСИН эти данные отрицают.
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