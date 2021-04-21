Американские власти призвали Москву допустить независимых врачей к Навальному

Американские власти считают необходимым, чтобы Москва обеспечила доступ независимых врачей к находящемуся в заключении рососийскому оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

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По его словам, США в связи с ситуацией вокруг Навального изучают возможность задействовать «дополнительные политические средства», чтобы обеспечить права «человека в России и в интересах США».

Прайс напомним, что если с Навальным в заключении что-либо случится, «то будут последствия».

Тем временем, Навальный в настоящий момент находится в одиночной камере туберкулезной больницы ИК-2 в Покрове Владимирской области; он также согласился на капельницу с глюкозой.

Оппозиционер 31 марта объявил голодовку, так как к нему не допускали приглашенного врача. Он жаловался на боли в ноге и спине, а также на отсутствие медикаментов и необходимой врачебной помощи. Во ФСИН эти данные отрицают.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Алексей НавальныйСША
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