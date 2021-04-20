В ПАСЕ призывают освободить Навального до 7 июня
Парламентская ассамблея Совета Европы разработала проект резолюции, в котором призывает освободить из колонии оппозиционера Алексея Навального до 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Голосование по проекту состоится в четверг.
В резолюции указывается, что политик должен быть освобожден «при любых обстоятельствах» до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека, которое запланировано с 7 по 9 июня.
Автором проекта стал французский депутат Жак Мэр. Резолюция ссылается на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального.
Напомним, 17 февраля в Европейском суде по правам человека потребовали немедленного освобождения Навального. Российская сторона назвала этот шаг «беспрецедентным вмешательством» в российскую судебную систему.
Ранее участники российской делегации в ПАСЕ глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» о том, нужно ли России выходить из ПАСЕ в ответ на новые антироссийские резолюции.
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