В ПАСЕ призывают освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы разработала проект резолюции, в котором призывает освободить из колонии оппозиционера Алексея Навального до 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Голосование по проекту состоится в четверг.

В резолюции указывается, что политик должен быть освобожден «при любых обстоятельствах» до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека, которое запланировано с 7 по 9 июня.

Автором проекта стал французский депутат Жак Мэр. Резолюция ссылается на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального.

Напомним, 17 февраля в Европейском суде по правам человека потребовали немедленного освобождения Навального. Российская сторона назвала этот шаг «беспрецедентным вмешательством» в российскую судебную систему.

Ранее участники российской делегации в ПАСЕ глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» о том, нужно ли России выходить из ПАСЕ в ответ на новые антироссийские резолюции.

