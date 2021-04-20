Адвокат Навального заявила о его переводе в одиночную камеру больницы
Оппозиционер Алексей Навальный в настоящий момент находится в одиночной камере туберкулезной больницы ИК-2 в Покрове Владимирской области; он также согласился на капельницу с глюкозой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.
Навальный 31 марта объявил голодовку, так как к нему не допускали приглашенного врача. Он жаловался на боли в ноге и спине, а также на отсутствие медикаментов и необходимой врачебной помощи. Во ФСИН эти данные отрицают.
УФСИН по Владимирской области передавало, что Навальный находился в медчасти колонии с 5 по 9 апреля, однако затем направлен обратно в отряд, поскольку его состояние улучшилось. В понедельник 19 апреля врачи перевели оппозиционера в больницу для осужденных во Владимире.
Адвокат Навального отметила, что он может лежать "без взысканий", поскольку врачи прописали ему постельный режим.
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