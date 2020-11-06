Американские телеканалы прервали заявление Трампа о махинациях на выборах
Крупнейшие телеканалы США прервали трансляцию выступления кандидата от Республиканской партии и действующего президента США Дональда Трампа, когда он заявил о возможных фальсификациях на выборах. Об этом пишет издание The Verge.
В числе каналов, прервавших выступление, MSNBC, CBS, CNBC, NBC, USA Today и ABC.
Во время выступления Трамп обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Он также назвал опросы, проводимые СМИ, лживыми, так как они не сходятся с реальным количеством голосов за действующего президента.
Ранее сообщалось, что разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом сократился в трех важных штатах. Пока что подсчет голосов продолжается.
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