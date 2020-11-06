Американские телеканалы прервали заявление Трампа о махинациях на выборах

В числе каналов, прервавших выступление, MSNBC, CBS, CNBC, NBC, USA Today и ABC.

Во время выступления Трамп обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Он также назвал опросы, проводимые СМИ, лживыми, так как они не сходятся с реальным количеством голосов за действующего президента.

Ранее сообщалось, что разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом сократился в трех важных штатах. Пока что подсчет голосов продолжается.

