Американские телеканалы прервали заявление Трампа о махинациях на выборах

Крупнейшие телеканалы США прервали трансляцию выступления кандидата от Республиканской партии и действующего президента США Дональда Трампа, когда он заявил о возможных фальсификациях на выборах. Об этом пишет издание The Verge.

Названо условие победы Трампа на президентских выборах

В числе каналов, прервавших выступление, MSNBC, CBS, CNBC, NBC, USA Today и ABC.

Во время выступления Трамп обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Он также назвал опросы, проводимые СМИ, лживыми, так как они не сходятся с реальным количеством голосов за действующего президента.

Ранее сообщалось, что разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом сократился в трех важных штатах. Пока что подсчет голосов продолжается.

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ФОТО: MEDIAPUNCH/REX/SHUTTERSTOCK
ТЕГИ:БайденВыборы в СШАТрамп
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