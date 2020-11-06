Названо условие победы Трампа на президентских выборах

Действующему главе государства для победы нужно выигрывать три оставшихся штата и добиться пересчёта голосов в свою пользу ещё в одном, заявил НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Казалось бы, все закончено и Байден может праздновать победу, но какие-то шансы у Трампа остаются. Во-первых он заявил, что в Неваде и многих штатах были серьезные нарушения, и его адвокаты начинают подавать многочисленные судебные иски. Также продолжается подсчет в Джорджии (16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Пенсильвании (20). Если он выиграет во всех трёх, то получит дополнительно 51 голос, то есть всего у него будет 265 голосов. Казалось бы, не хватает пяти до 270. Но Трамп потребовал также пересчет голосов в Аризоне (11), Висконсине (10), и Мичигане (16), где разрыв очень небольшой. Если помимо победы в вышеуказанных трёх штатах удастся пересчитать хотя бы один их этих штатов в его пользу, то Трамп побеждает», - отметил он.

Лозанский также напомнил, что Трамп планирует судиться ещё в нескольких штатах, где, по его мнению, были серьёзные нарушения.

Победит ли Трамп в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне, пока вопрос открытый. По последним данным, Байден к концу подсчёта голосов сократил отставание в Джорджии (49,3% против 49,5% у Трампа). Там подсчитаны уже почти 100% бюллетеней. В Пенсильвании, где обработано 94% бюллетеней, у Трампа пока 49,7%, но Байден его догоняет (49%). В Аризоне после обработки 86% бюллетеней Трамп с 48,1% отстаёт от своего соперника (50,5% голосов).

Голоса продолжают считать в Неваде, Аляске и Северной Каролине.

В суде у Трампа есть шансы, говорят наблюдатели. Он, в частности, продвигал в Верховный суд консервативно настроенных судей, и расклад там сейчас шесть к трём в их пользу, отмечал в беседе с НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Но Верховный суд – это судебный орган. Он не будет выносить решение, исходя из симпатий к Трампу или республиканцам. Это вопрос законности, это вопрос Конституции. Судья свободен принимать решения, на него давление оказывать бессмысленно», - добавил он.

Прецедент судебного решения в рамках выборов президента США уже был, напоминают американисты. В 2000 году демократы пытались добиться пересчёта голосов во Флориде, усомнившись, что победу Джорджу Бушу-младшему присудили верно. Однако пересчитать голоса нормально не удалось, и республиканцы добились в Верховном суде прекращения пересчёта.

