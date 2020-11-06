Разрыв между Трампом и Байденом сократился в трех важных штатах

Разрыв между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом сократился в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне.

Сейчас в Джорджии Трамп получил 49,5% голосов, у Байдена 49,3%. Всего штат включает в себя 16 голосов выборщиков. Избирательный участок сообщил об обработке почти 100% бюллетеней.

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В Пенсильвании, включающей в себя 20 голосов выборщиков, лидирует Трамп, но его преимущество резко уменьшается на фоне роста голосов за Байдена – 49%. За республиканца в штате проголосовали 49,7% избирателей, обработано 94% бюллетеней.

Кандидат от Демократической партии лидирует в Аризоне. Он получил 50,5% голосов избирателей. У Трампа – 48,1% голосов. Всего в Аризоне 11 голосов выборщиков. Избирательный участок обработал 86% бюллетеней.

Основная борьба между кандидатами продолжается в колеблющихся штатах, Аляске, Неваде и Северной Каролине.

Ранее Трамп потребовал у избирательной комиссии в Джорджии остановить подсчет голосов. Суд отказал предвыборному штабу действующего президента в иске

В этом году более 100 миллионов американских избирателей решили воспользоваться методом голосования через почту. Почтовая служба США не смогла вовремя доставить более 150 тысяч избирательных бюллетеней. Из-за этого подсчет голосов затягивается. В Аризоне и Джорджии задержавшиеся бюллетени подсчитаны не будут.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Дональд ТрампДжо БайденВыборы в СШАИзбирательные Участки
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