Разрыв между Трампом и Байденом сократился в трех важных штатах

В Пенсильвании, включающей в себя 20 голосов выборщиков, лидирует Трамп, но его преимущество резко уменьшается на фоне роста голосов за Байдена – 49%. За республиканца в штате проголосовали 49,7% избирателей, обработано 94% бюллетеней.

Кандидат от Демократической партии лидирует в Аризоне. Он получил 50,5% голосов избирателей. У Трампа – 48,1% голосов. Всего в Аризоне 11 голосов выборщиков. Избирательный участок обработал 86% бюллетеней.

Основная борьба между кандидатами продолжается в колеблющихся штатах, Аляске, Неваде и Северной Каролине.

Ранее Трамп потребовал у избирательной комиссии в Джорджии остановить подсчет голосов. Суд отказал предвыборному штабу действующего президента в иске

В этом году более 100 миллионов американских избирателей решили воспользоваться методом голосования через почту. Почтовая служба США не смогла вовремя доставить более 150 тысяч избирательных бюллетеней. Из-за этого подсчет голосов затягивается. В Аризоне и Джорджии задержавшиеся бюллетени подсчитаны не будут.

