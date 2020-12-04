Американские сенаторы заложили в проект бюджета санкции против Турции из-за С-400

Проект оборонного бюджета США предусматривает ограничительные меры из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как следует из проекта закона, не позднее чем через 30 дней с момента вступления в силу документа, глава государства должен ввести «пять или более санкций». Как ожидается, они затронут турецких чиновников, участвовавших в покупке ЗРК.

Российские комплексы С-400 прошли успешные испытания в Турции

Напомним, после попытки госпереворота в Турции, который случился в 2016 году, многие пилоты американских истребителей F-16 были арестованы, что нанесло серьезный урон по ВВС страны и стало одной из причин приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По данным турецкой стороны, С-400 будут использовать «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СШАТурцияС-400
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