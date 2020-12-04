Американские сенаторы заложили в проект бюджета санкции против Турции из-за С-400

Напомним, после попытки госпереворота в Турции, который случился в 2016 году, многие пилоты американских истребителей F-16 были арестованы, что нанесло серьезный урон по ВВС страны и стало одной из причин приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По данным турецкой стороны, С-400 будут использовать «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».

