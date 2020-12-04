Американские сенаторы заложили в проект бюджета санкции против Турции из-за С-400
Проект оборонного бюджета США предусматривает ограничительные меры из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Как следует из проекта закона, не позднее чем через 30 дней с момента вступления в силу документа, глава государства должен ввести «пять или более санкций». Как ожидается, они затронут турецких чиновников, участвовавших в покупке ЗРК.
Напомним, после попытки госпереворота в Турции, который случился в 2016 году, многие пилоты американских истребителей F-16 были арестованы, что нанесло серьезный урон по ВВС страны и стало одной из причин приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
По данным турецкой стороны, С-400 будут использовать «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- Американские сенаторы заложили в проект бюджета санкции против Турции из-за С-400
- Посол в России усомнился в способности Зеленского решить проблему Донбасса
- Высокое атмосферное давление угрожает москвичам
- Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов
- Россию и Китай обвинили в дезинформации по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru