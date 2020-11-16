Названа «причина» покупки Анкарой российских С-400

После попытки госпереворота в Турции, который случился в 2016 году, многие пилоты американских истребителей F-16 были арестованы, что нанесло серьезный урон по ВВС страны и стало одной из причин приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет издание The National Interest.

Из-за арестов и увольнения более 300 нелояльных пилотов, в Турции практически некому было управлять истребителями, а Вашингтон отказался помочь Анкаре и направить специалистов для подготовки новых пилотов.

Российские комплексы С-400 прошли успешные испытания в Турции

Из-за снижения боевого потенциала Турция начала искать альтернативу для защиты воздушного пространства. Выбор пал на российские комплексы С-400. Контракт на их поставку был подписан в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

Ранее в Министерстве обороны страны заявили, что Турция ждет от критикующих союзников по НАТО предложений «альтернативных решений» закупкам российских ЗРС С-400.

По данным турецкой стороны, С-400 будут использовать «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ПВОТурция
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