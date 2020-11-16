Названа «причина» покупки Анкарой российских С-400

После попытки госпереворота в Турции, который случился в 2016 году, многие пилоты американских истребителей F-16 были арестованы, что нанесло серьезный урон по ВВС страны и стало одной из причин приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет издание The National Interest.

Из-за арестов и увольнения более 300 нелояльных пилотов, в Турции практически некому было управлять истребителями, а Вашингтон отказался помочь Анкаре и направить специалистов для подготовки новых пилотов.