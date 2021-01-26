Американские сенаторы утвердил нового главу Минфина
Джанет Йеллен стала министром финансов США, сообщает РИА Новости.
Ее утвердили сенаторы. Голосование демонстрировали в прямом эфире. Йеллен набрала необходимые для утверждения половину плюс один голос сенаторов.
Ее кандидатуру рекомендовал профильный комитет. Йеллен в прошлом возглавляла ФРС США.
Ранее Йеллен поддерживает жесткие санкции против «российских игроков». Она сообщила, что пересмотрит режим санкций и сделает так, чтобы они использовались «стратегически и должным образом».
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