Американские сенаторы утвердил нового главу Минфина

Ее кандидатуру рекомендовал профильный комитет. Йеллен в прошлом возглавляла ФРС США.

Ранее Йеллен поддерживает жесткие санкции против «российских игроков». Она сообщила, что пересмотрит режим санкций и сделает так, чтобы они использовались «стратегически и должным образом».

