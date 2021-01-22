Кандидат в главы Минфина США высказалась за жесткие санкции против России

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен поддерживает жесткие санкции против «российских игроков», сообщает Bloomberg со ссылкой на её письменные ответы сенаторам.

«Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на Восточной Украине и в Крыму и другие угрозы национальной безопасности США», — заявила Йеллен. Ранее она сообщила, что пересмотрит режим санкций и сделает так, чтобы они использовались «стратегически и должным образом».