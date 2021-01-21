Захарова осудила новые санкции США в отношении «Северного потока - 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток - 2» являются неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции, сообщает ТАСС.

По её словам, действия Соединённых Штатов в отношении участников строительства газопровода «можно квалифицировать», как «враждебные».

«Своими действиями США преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного, легитимного, как они считают, поставщика», - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что односторонние санкции США вызывают возмущение в официальных и деловых кругах большинства европейских стран, а кроме того, «усугубляют и без того непростые российско-американские отношения».

«Поражает упорное стремление американских властей во что бы то ни стало помешать завершению данного проекта», - отметила дипломат.

Захарова заявила, что «противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять» на принципиальную линию России на международной арене.

