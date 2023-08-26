Американские сенаторы предложили отвергнуть новый запрос о помощи Киеву
Сенаторы США от Республиканской партии предложили коллегам по конгрессу отвергнуть новый запрос Белого дома о помощи Украине, пока администрация страны не объяснит свою стратегию. Об этом пишет Politico.
Как отмечается в проекте подготовленного сенаторами Джеймсом Ванче и Чипом Роем письма в бюджетный департамент Белого дома, граждане США «заслуживают права знать, куда идут их деньги». Законодатели указывают, что у поддержки Киева нет четкого срока и ясной стратегии, кроме того, помощь «преследует цель, которую только предстоит сформулировать».
Сенаторы предлагают поставить перед Белым домом вопросы о том, как продвигается контрнаступление Украины, каковы стратегия Штатов и план по выходу из ситуации. Власти призывают ответить на это, и уже после запрашивать новые ассигнования.
Ранее президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявил, что Вашингтону не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи, а лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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