Американские сенаторы предложили отвергнуть новый запрос о помощи Киеву

Как отмечается в проекте подготовленного сенаторами Джеймсом Ванче и Чипом Роем письма в бюджетный департамент Белого дома, граждане США «заслуживают права знать, куда идут их деньги». Законодатели указывают, что у поддержки Киева нет четкого срока и ясной стратегии, кроме того, помощь «преследует цель, которую только предстоит сформулировать».

Сенаторы предлагают поставить перед Белым домом вопросы о том, как продвигается контрнаступление Украины, каковы стратегия Штатов и план по выходу из ситуации. Власти призывают ответить на это, и уже после запрашивать новые ассигнования.

Ранее президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявил, что Вашингтону не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи, а лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

