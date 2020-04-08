Американские дипломаты придумали, как «вернуть Крым» на фоне пандемии коронавируса
«Сейчас сильный толчок со стороны Соединенных Штатов поможет выйти из этого тупика. Кризис коронавируса может дать Кремлю обоснование для согласия», - уверены дипломаты.
Бывшие послы предлагают Вашингтону вместе с западными союзниками и Украиной обратиться к России с предложением о снятии международных санкций, если прекратится конфликт в Донбассе, сообщает телеканал «360». А если Москва «вернет Крым», то ЕС и США отменят и другие антироссийские ограничения.
Ранее глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал своевременным и ответственным призыв Антониу Гутерреша о всемирной отмене санкций.
«Я очень высоко оцениваю этот призыв генерального секретаря ООН. Дело в том, что это, действительно, очень ответственная и своевременная реакция на те проблемы, которые захватили сейчас весь мир без исключения. В этой инициативе заложена логика - ответ на коллективную проблему может быть исключительно коллективным», - ситчает сенатор.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе