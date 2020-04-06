В ЕС поддерживают санкции против РФ в условиях коронавируса
Руководство Евросоюза не считает проблемой сохранение санкций против России в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, передаёт ТАСС.
Стано полагает, что санкции не подрывают возможность РФ бороться с коронавирусом.
Ранее в Генассамблее ООН заблокировали российский проект резолюции, содержавшей пункт об отказе от односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса. Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН отметил, что политика для Евросоюза и «коллективного Запада» оказалась выше той беды, в которую попали эти страны.
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