Американская журналистка заявила, что США используют Украину для отмывания денег
Украина стала средством обогащения американских чиновников и политиков. Об этом заявила экс-корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.
«Большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег», — написала журналистка в Twitter.
Робинсон указала, что чиновники «держат ответ перед Пентагоном», а не перед американцами. Кроме того, журналистка подчеркнула, что военно-промышленный комплекс США буквально захватил конгресс.
Между тем Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд.
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