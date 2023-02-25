Американская журналистка заявила, что США используют Украину для отмывания денег

«Большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег», — написала журналистка в Twitter.

Робинсон указала, что чиновники «держат ответ перед Пентагоном», а не перед американцами. Кроме того, журналистка подчеркнула, что военно-промышленный комплекс США буквально захватил конгресс.

Между тем Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд.

