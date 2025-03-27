В ИПЭИ заявили, что подключение к SWIFT вернут ограниченному числу банков России

Он указал, что международная система SWIFT базируется в Бельгии, при этом обсуждение мирного урегулирования с Евросоюзом ещё даже не началось.

«Проведение части транзакций разрешать ограниченному числу банков... вероятно, для оплаты удобрений и продовольствия, в первую очередь зерна», - сказал Фиранчук.

Эксперт добавил, что США в данном вопросе не более чем сильный посредник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участника саммита по поддержке Украины пришли к выводу, что отменять санкции против России ещё рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

