В ИПЭИ заявили, что подключение к SWIFT вернут ограниченному числу банков России

Подключение к SWIFT могут вернуть ограниченному числу российских банков. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Александр Фиранчук.

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Он указал, что международная система SWIFT базируется в Бельгии, при этом обсуждение мирного урегулирования с Евросоюзом ещё даже не началось.

«Проведение части транзакций разрешать ограниченному числу банков... вероятно, для оплаты удобрений и продовольствия, в первую очередь зерна», - сказал Фиранчук.

Эксперт добавил, что США в данном вопросе не более чем сильный посредник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участника саммита по поддержке Украины пришли к выводу, что отменять санкции против России ещё рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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