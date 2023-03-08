Американская разведка оценила вероятность прямого конфликта с Россией
Спецслужбы США проанализировали вероятность прямого столкновения с армией России на фоне украинского конфликта, передает РИА Новости.
В разведке считают, что Москва не хочет столкновения с Вашингтоном. Однако есть вероятность того, что это все-таки случится, полагают спецслужбы.
По мнению разведсообщества США, Россия все время конфликта на Украине делает все возможное, чтобы конфликт не затронул страны НАТО.
«Но риски эскалации остаются значительными», - констатировали авторы доклада.
Госдеп США ранее назвал условия продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Россия должна вернуться к исполнению соглашения, пишет НСН.
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