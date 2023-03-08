Американская разведка оценила вероятность прямого конфликта с Россией

В разведке считают, что Москва не хочет столкновения с Вашингтоном. Однако есть вероятность того, что это все-таки случится, полагают спецслужбы.

По мнению разведсообщества США, Россия все время конфликта на Украине делает все возможное, чтобы конфликт не затронул страны НАТО.

«Но риски эскалации остаются значительными», - констатировали авторы доклада.

Госдеп США ранее назвал условия продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Россия должна вернуться к исполнению соглашения, пишет НСН.

