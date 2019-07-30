РАН: Не нужно бояться санкций США против госдолга России

Прописать в проекте оборонного бюджета США санкции в отношении российского суверенного долга предложили американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио. С такой просьбой они обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН объяснил, почему эта инициатива не несет непосредственной угрозы России.

«Если поправка о санкциях в отношении российского госдолга будет принята в окончательном варианте, то ее применение остается полностью на усмотрение администрации. То есть это не та норма, которая требует обязательного применения. Пока что администрация в лице министра финансов Стивена Мнучина занимала резко отрицательную позицию, говоря, что такие санкции могут ударить по самим США. Ситуация с американским госдолгом и бюджетным дефицитом остается крайне напряженной. Уже в этом году дефицит бюджета может достигнуть триллиона долларов, и в ближайшие годы он будет таковым, не менее триллиона долларов. Соответственно, будет расти и госдолг США, что требует размещения на мировом рынке ценных бумаг на такую же сумму. Те, кто приобретает российские долговые бумаги, является держателем и облигаций других стран, в том числе США. И чтобы компенсировать ущерб от санкций США в отношении российского госдолга, они могут начать распродавать американские облигации. Вот почему министерство финансов выступает против», - рассказал он.