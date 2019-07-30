РАН: Не нужно бояться санкций США против госдолга России
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН в эфире НСН объяснил, почему эта инициатива не представляет для России непосредственной угрозы.
Прописать в проекте оборонного бюджета США санкции в отношении российского суверенного долга предложили американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио. С такой просьбой они обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН объяснил, почему эта инициатива не несет непосредственной угрозы России.
«Если поправка о санкциях в отношении российского госдолга будет принята в окончательном варианте, то ее применение остается полностью на усмотрение администрации. То есть это не та норма, которая требует обязательного применения. Пока что администрация в лице министра финансов Стивена Мнучина занимала резко отрицательную позицию, говоря, что такие санкции могут ударить по самим США. Ситуация с американским госдолгом и бюджетным дефицитом остается крайне напряженной. Уже в этом году дефицит бюджета может достигнуть триллиона долларов, и в ближайшие годы он будет таковым, не менее триллиона долларов. Соответственно, будет расти и госдолг США, что требует размещения на мировом рынке ценных бумаг на такую же сумму. Те, кто приобретает российские долговые бумаги, является держателем и облигаций других стран, в том числе США. И чтобы компенсировать ущерб от санкций США в отношении российского госдолга, они могут начать распродавать американские облигации. Вот почему министерство финансов выступает против», - рассказал он.
Так что применение этой нормы зависит только от того, будет Россия вмешиваться в американские выборы или нет, отметил американист.
«Даже если она будет принята, то ее применение откладывается на неопределенный срок после выборов президента США в ноябре 2020 года. Только после них у американцев может возникнуть проблема применения или неприменения таких санкций. Для России пока это никаких проблем не создает, в ближайший год или полтора», - добавил он.
Напомним, после президентских выборов 2016 года, на которых кандидат демократов Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, демократы обвинили Россию во вмешательстве в выборный процесс. В ходе расследования американские власти установили, что попытки вмешательства имели место, однако влияния на результаты голосования не оказали.
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