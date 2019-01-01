В США повременят с ответом Зеленскому по санкциям против РФ
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США в эфире НСН назвал украинский вопрос головной болью президента Трампа.
Официально вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкции в отношении России. На встрече с представителями Соединённых Штатов в Киеве он обсудил вопрос противодействия «российской агрессии», сообщила пресс-служба главы государства. В сообщении отмечается, что «США являются мощным и очень серьёзным партнёром Украины» и Киев без американской помощи не сможет «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму».
В Вашингтоне вряд ли незамедлительно откликнутся на призыв нового президента Украины, заявил в эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов (слушайте аудио).
«Пока сложно сказать, видят ли они в нем наследника, продолжателя [Порошенко]. Все-таки он собирается команду полностью поменять, собирается преследовать за коррупцию. То, что попросил [США об усилении антироссийских санкций], это продолжение традиционного курса Порошенко. Я думаю, США сейчас просто выжидают в этом плане и присматриваются. Для них Украина — это периферийный внешнеполитический вопрос. Это головная боль для Трампа по той простой причине, что Конгресс на него давит, особенно демократы и часть ястребино настроенных республиканцев, чтобы он продолжал достаточно жесткую политику в отношении Украины-России», — пояснил американист.
Напомним, что Зеленский назвал прекращение огня на юго-востоке Украины главной своей задачей на посту президента. Он также заявлял о намерении вернуть Крым.
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