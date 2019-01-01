В США повременят с ответом Зеленскому по санкциям против РФ

Официально вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкции в отношении России. На встрече с представителями Соединённых Штатов в Киеве он обсудил вопрос противодействия «российской агрессии», сообщила пресс-служба главы государства. В сообщении отмечается, что «США являются мощным и очень серьёзным партнёром Украины» и Киев без американской помощи не сможет «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму».

В Вашингтоне вряд ли незамедлительно откликнутся на призыв нового президента Украины, заявил в эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов (слушайте аудио).