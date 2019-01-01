Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
СМИ вычислили миллионы россиян в тени
Порядка 24 миллионов россиян в трудоспособном возрасте скрывают свои доходы, посчитали «Известия». Как сообщили изданию в пресс-службе Пенсионного фонда России, там получают данные о страховых взносах и стаже всего 54 миллионов россиян. Между тем, по данным Росстата за 2019 год, в России 81,3 миллиона трудоспособных граждан. Официально зарегистрированных безработных – чуть больше 800 тысяч человек, а еще 2,4 миллиона россиян – неработающие инвалиды, согласно данным Минтруда. Как отмечает СМИ, теневой доход незафиксированных работников может составить до 12 триллионов рублей.
Зампостпреда Британии прервал выступление постпреда России в Совбезе ООН
Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен прервал выступление постпреда России Василия Небензи, пишут «РИА Новости». Британский представитель выкриками с места помешал выступлению российского коллеги после отказа Совбеза рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине. Джонатан Аллен призвал председателя Совета проследит за тем, чтобы постпред России следовал правилам выступления и ограничениям по времени. После председатель Совбеза и постпред Индонезии Диан Трианшах Джан вновь передал слово Василию Небензе.
Зеленский стал Верховным главнокомандующим ВСУ
Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Об этом свидетельствует документ за номером 300, опубликованный на сайте президента. Теперь Владимир Зеленский будет назначать на должности высшее командование армии, иных воинских формирований, вносить в Верховную Раду представления о назначении на должность министра обороны, возглавлять Совет национальной безопасности и обороны.
Huawei дали 90 дней работы в США
Американские власти разрешили китайской компании Huawei работать на территории США до 19 августа 2019 года. Министерство торговли Соединенных Штатов предоставило китайскому производителю гаджетов временную генеральную лицензию, согласно которой Huawei снова имеет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для своих мобильных устройств, используемых в Америке. Об этом говорите в документе, размещенном на сайте официальных документов правительства США.
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