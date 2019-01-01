Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы

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Порядка 24 миллионов россиян в трудоспособном возрасте скрывают свои доходы, посчитали «Известия». Как сообщили изданию в пресс-службе Пенсионного фонда России, там получают данные о страховых взносах и стаже всего 54 миллионов россиян. Между тем, по данным Росстата за 2019 год, в России 81,3 миллиона трудоспособных граждан. Официально зарегистрированных безработных – чуть больше 800 тысяч человек, а еще 2,4 миллиона россиян – неработающие инвалиды, согласно данным Минтруда. Как отмечает СМИ, теневой доход незафиксированных работников может составить до 12 триллионов рублей.

