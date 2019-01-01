Зеленский попросил помощи США в борьбе с «российской агрессией»
Официально вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкции в отношении России. На встрече с представителями Соединённых Штатов в Киеве он обсудил вопрос противодействия «российской агрессии», сообщила пресс-служба главы государства. В сообщении отмечается, что «США являются мощным и очень серьёзным партнёром Украины» и Киев без американской помощи не сможет «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму», передает RT.
Зеленский назвал прекращение огня на юго-востоке Украины главной своей задачей на посту президента. Он также заявлял о намерении вернуть Крым, отмечает Ura.ru.
Ранее депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказали НСН, почему призывы Зеленского вернуть Крым бессмысленны.
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