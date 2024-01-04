Аргентина захотела договориться с Британией о возвращении Фолклендских островов

Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова спустя 191 год после «незаконной оккупации». Об этом говорится в заявлении аргентинского МИД.

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«Правительство и народ Аргентины ... подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами», — указано в сообщении.

Буэнос-Айрес выразил готовность возобновить двусторонние переговоры, чтобы решить спор о суверенитете территорий, пишет RT. Аргентинские власти отметили, что хотят поддерживать зрелые отношения с Британией в представляющих взаимный интерес вопросах, указывает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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