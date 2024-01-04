Аргентина захотела договориться с Британией о возвращении Фолклендских островов
Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова спустя 191 год после «незаконной оккупации». Об этом говорится в заявлении аргентинского МИД.
«Правительство и народ Аргентины ... подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами», — указано в сообщении.
Буэнос-Айрес выразил готовность возобновить двусторонние переговоры, чтобы решить спор о суверенитете территорий, пишет RT. Аргентинские власти отметили, что хотят поддерживать зрелые отношения с Британией в представляющих взаимный интерес вопросах, указывает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аргентина захотела договориться с Британией о возвращении Фолклендских островов
- Женщина с ножом напала на пассажиров метро в Токио
- Умер звезда КВН Станислав Агафонов
- МО: с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных
- «Сойдет за юмор»: Лоза назвал непонятными песни Баскова, Билана и Долиной
- Мантуров анонсировал перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen
- Фильм «Холоп 2» собрал в прокате миллиард рублей за три дня
- ВСУ обстреляли села Замостье и Муром Белгородской области
- У Крымского моста образовались очереди из почти тысячи автомобилей
- Число жертв теракта в Иране превысило 100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru