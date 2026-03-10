Путин: Под контролем Украины находится 15-17% территории ДНР

Под контролем Украины, согласно докладам, в настоящее время находится 15-17% территории Донецкой народной республики (ДНР). Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с главой региона Денисом Пушилиным он отметил, что буквально полгода назад «под контролем киевских властей» находилось около 25% территории ДНР.

«Сейчас, по Вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима? Мне докладывают: 15–17%» - спросил российский лидер у Пушилина.

Глава республики ответил Путину, что речь идёт об «этих пределах».

Ранее Пушилин заявил, что к 2050 году территория России может стать больше за счёт того, что многие страны захотят стать частью РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
