Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ
Американский актёр, сооснователь группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает ТАСС.
Отмечается, что товарный знак планируется зарегистрировать по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
В частности, заявка подана на 25-й класс МКТУ, в который входят одежда и обувь. Второй класс (№41) - это развлекательные услуги, выступления актеров и музыкантов.
Ранее сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала в РФ товарный знак с изображением клоуна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
