Россиянам рассказали о влиянии войны на Ближнем Востоке на курс рубля

Чётко выраженного влияния ситуации на Ближнем Востоке на курс рубля нет. Об этом «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

ЦБ: При ужесточении бюджетного правила рубль может ослабнуть

По его словам, это связано с тем, что экономика России в настоящее время «высокоустойчива», а рубль будет самой крепкой валютой в 2026 году.

Эксперт отметил, что российская валюта продолжит укрепляться, в результате чего снизятся курсы доллара и евро.

«Уверен... мы увидим значения менее 70 рублей за доллар и менее 80 рублей евро. Причём в марте возможны уверенные движения в сторону ниже 75 за доллар и менее 88 за евро», – заключил Балынин.

Ранее Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что ждёт серьёзное ослабление рубля в 2026 году.

