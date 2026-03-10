Россиянам рассказали о влиянии войны на Ближнем Востоке на курс рубля

По его словам, это связано с тем, что экономика России в настоящее время «высокоустойчива», а рубль будет самой крепкой валютой в 2026 году.

Эксперт отметил, что российская валюта продолжит укрепляться, в результате чего снизятся курсы доллара и евро.

«Уверен... мы увидим значения менее 70 рублей за доллар и менее 80 рублей евро. Причём в марте возможны уверенные движения в сторону ниже 75 за доллар и менее 88 за евро», – заключил Балынин.

Ранее Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что ждёт серьёзное ослабление рубля в 2026 году.