Американист: Закрытие США из-за коронавируса не помешает Трампу на выборах

Трамп сделал соответствующее заявление в телеобращении к нации, последовавшем за выступлением Всемирной организации здравоохранения: ВОЗ признала пандемию коронавируса, то есть глобальный масштаб угрозы. Трамп со своей стороны обвинил Евросоюз в недостаточной реакции по борьбе с коронавирусом, при этом подчеркнув, что США предприняли «беспрецедентные меры». Между тем, в США зарегистрированы 1,3 тысячи случаев заражения коронавирусом Covid-2019, а по количеству летальных исходов эта страна находится на 7 месте в мире.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН высказал мнение, что ситуация с коронавирусом не лишит Трампа поддержки избирателей – по крайней мере здравомыслящих.

«Коронавирус бьёт по всем, и тут понятно, что все страны несут ущерб. Сворачивается международное сообщение, происходит самоизоляция. По электорату может ударить, но не существенно. Всё-таки коронавирус – это стихийное бедствие, от которого невозможно гарантированно спастись. Это просто событие, которое не подчиняется управлению. Можно снизить ущерб, но всё же я не думаю, что если Трамп чего-то не сделает, то избиратели будут на это реагировать. Трамп может провести какие-то приготовления или нет, снизить ущерб от этого вируса, но полностью уберечься невозможно. Нормальные люди это понимают и вряд ли отвернутся в сторону Байдена или Сандерса. Такое явление – не повод менять политическую ориентацию», - считает он.

Американист также предположил, что политические соперники Трампа, демократы, пока не будут использовать тему коронавируса против президента. Блохин в беседе с НСН отметил, что у демократов «большая фантазия», но пояснил, что сейчас на первом месте для них не Трамп, а «внутренние разборки» - прамериз, на которых выбирают кандидата от Демпартии.

