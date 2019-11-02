Демократ Бето О'Рурк выбывает из борьбы за пост американского президента

Бето О'Рурк заявил, что больше не участвует в борьбе за номинацию от Демократической парии в президенты Соединенных штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение было принято в связи с наличием небольшого бюджета штаба для дальнейшего продвижения. «Признать это — в лучших интересах компании и партии, которая старается объединиться вокруг одного кандидата, и в лучших интересах нашей страны", - приводит его слова агентство.