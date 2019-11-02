Демократ Бето О'Рурк выбывает из борьбы за пост американского президента
Бето О'Рурк заявил, что больше не участвует в борьбе за номинацию от Демократической парии в президенты Соединенных штатов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, такое решение было принято в связи с наличием небольшого бюджета штаба для дальнейшего продвижения. «Признать это — в лучших интересах компании и партии, которая старается объединиться вокруг одного кандидата, и в лучших интересах нашей страны", - приводит его слова агентство.
Нынешний президент США Дональд Трамп уже отреагировал на это заявление в своем Twitter. "О нет, Бето только что выбыл из президентской гонки, несмотря на то, что говорил, что "рожден для этого". Я так не думаю!" - написал он.
Напомним, очередные выборы президента США очередные состоятся 3 ноября 2020 года. Однако в настоящее время в стране идет процедура импичмента в отношении Трампа. Причиной тому стал его разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США Трамп требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Уголовное дело против Кличко возбуждено на Украине
- WP: Россия - не единственная угроза выборам США в 2020 году
- В Британия заявили, что нашли средство против российских подлодок
- Отправившие в караул Шамсутдинова нарушили приказ Шойгу
- Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в Евролиге