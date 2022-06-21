Алиханов: В МИД РФ вызван посол ЕС из-за ограничения транзита грузов

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер вызван в МИД РФ из-за ограничения транзита грузов через Литву, сообщает RT со ссылкой на главу Калининградской области Антона Алиханова.

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По его словам, ситуацию можно разрешить дипломатическим путем. «Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал губернатор.

Алиханов выразил надежду, что посол предложит решение сложившейся ситуации.

Доставлять грузы в Калининградскую область из-за запрета Литвы на транзит придется через Питер паромами, это займет в два раза больше времени, заявил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЛитваКалининградская Область
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