Алиханов: В МИД РФ вызван посол ЕС из-за ограничения транзита грузов

По его словам, ситуацию можно разрешить дипломатическим путем. «Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал губернатор.

Алиханов выразил надежду, что посол предложит решение сложившейся ситуации.

Доставлять грузы в Калининградскую область из-за запрета Литвы на транзит придется через Питер паромами, это займет в два раза больше времени, заявил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

