Алиханов: Транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций

Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, другие заявления – ересь. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может», - заявил Алиханов РИА Новости.

Губернатор также прокомментировал слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и основной частью РФ, а лишь хочет предотвратить обход санкций. Алиханов заявил, что таких рисков нет.

Ранее Антон Алиханов сообщал, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведется, напоминает RT. При этом власти Калининградской области уже передали правительству РФ и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию, подчеркивает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КалининградРоссия
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