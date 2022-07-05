Алиханов: Транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может», - заявил Алиханов РИА Новости.

Губернатор также прокомментировал слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и основной частью РФ, а лишь хочет предотвратить обход санкций. Алиханов заявил, что таких рисков нет.

Ранее Антон Алиханов сообщал, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведется, напоминает RT. При этом власти Калининградской области уже передали правительству РФ и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию, подчеркивает «Свободная пресса».

