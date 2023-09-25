Алиев заявил, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что благодаря «антитеррористическим мероприятиям» в Нагорном Карабахе Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахичевани он указал, что три года назад Баку положил «конец оккупации», теперь же страна «восстановила свою территориальную целостность».
«Пять дней назад... армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», - заключил Алиев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что что Армения признала данные территории азербайджанскими, поэтому Нагорный Карабах является внутренним делом Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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