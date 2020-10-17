Алиев пригрозил дать ответ на ракетный обстрел Гянджи на поле боя
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ракетный обстрел города Гянджа противниками является «преступлением против человечества», сообщает РИА Новости. Азербайджанский лидер пообещал ответить на него на поле боя.
«Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ», — заявил Алиев в обращении к народу.
По словам президента, под контроль Азербайджана перешли город Физули в Карабахе, а также села Мусабейли, Гочахмедли, Джуварлы, Чимен, Ишыглы, Пирахмедли, Дедели Физулинского района.
Ранее официальный Баку сообщил о 13 погибших и 52 раненых в связи с ракетными обстрелами Гянджи и Мингечевира, пишет Газета.ru.
Причастность Еревана к обстрелу опровергла пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, отмечают «Известия».
Напомним, армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН скептически воспринял идею размещения россиян на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Миротворцы могут быть введены только при согласии сторон конфликта. То есть нужно согласие Азербайджана. Подозреваю, что вряд ли Азербайджан даст такое согласие. Возможно еще принуждение к миру, тогда могут входить без согласия сторон, но это, в общем, военная операция. Если речь идет о наблюдателях, то, прежде всего, должны быть приостановлены боевые действия. Там сейчас идет широкомасштабная война. Если и когда это произойдет, то о размещении каких-то наблюдателей, разделяющих стороны, можно думать», - пояснил Искандарян.
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