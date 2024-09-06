Алиев: Азербайджан не будет частью антироссийской санкционной кампании
Азербайджан считаем свои отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.
На Международном форуме в итальянском Черноббио он указал, что Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет и Украины, и других стран.
«Но мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - заключил Алиев.
Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru