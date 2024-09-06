На Международном форуме в итальянском Черноббио он указал, что Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет и Украины, и других стран.

«Но мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - заключил Алиев.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

