Алексиевич осталась в статусе свидетеля по делу о Координационном совете
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич после допроса в Следственном комитете Белоруссии остаётся в статусе свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти, связанному с созданием Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает "Интерфакс".
Алексиевич входит в президиум Координационного совета. Она рассказал журналистам, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.
По данным белорусских СМИ, допрос Алексиевич продлился около 40 минут. Перед тем, как войти в здание СК, она сказала журналистам, что считает деятельность совета оппозиции законной.
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