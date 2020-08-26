Алексиевич осталась в статусе свидетеля по делу о Координационном совете

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич после допроса в Следственном комитете Белоруссии остаётся в статусе свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти, связанному с созданием Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Алексиевич входит в президиум Координационного совета. Она рассказал журналистам, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

По данным белорусских СМИ, допрос Алексиевич продлился около 40 минут. Перед тем, как войти в здание СК, она сказала журналистам, что считает деятельность совета оппозиции законной.

