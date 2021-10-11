Алексей Нечаев стал главой фракции «Новые люди» в Госдуме
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что его избрали председателем фракции в Госдуме восьмого созыва, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что заместителями стали глава исполнительного комитета партии Владислав Даванков и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Также Нечаев добавил, что партия «Новые люди» выдвинула Владислава Даванкова на пост-вице спикера новой Госдумы.
Ранее в состав фракции «Справедливая Россия - За правду» вошёл публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.
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