Алексей Нечаев стал главой фракции «Новые люди» в Госдуме

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что его избрали председателем фракции в Госдуме восьмого созыва, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что заместителями стали глава исполнительного комитета партии Владислав Даванков и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Также Нечаев добавил, что партия «Новые люди» выдвинула Владислава Даванкова на пост-вице спикера новой Госдумы.

Ранее в состав фракции «Справедливая Россия - За правду» вошёл публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Партия "Новые Люди"
ТЕГИ:ПолитикаДепутатыГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры