Александр Лукашенко прилетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу.
Накануне белорусский лидер заявил, что планирует встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они намерены обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях.
По словам Лукашенко, он намерен во время общения с Путиным «снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», передает пресс-служба белорусского президента.
Позже встречу лидеров двух стран подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru