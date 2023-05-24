Александр Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу.

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Накануне белорусский лидер заявил, что планирует встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они намерены обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях.

По словам Лукашенко, он намерен во время общения с Путиным «снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», передает пресс-служба белорусского президента.

Позже встречу лидеров двух стран подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/pul_1
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияБелоруссияПереговорыМоскваАлександр Лукашенко

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