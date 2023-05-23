«Умирать не собираюсь»: Лукашенко заявил, что у него был аденовирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко

Лукашенко призвал успокоиться тех, кто распространяет слухи о его тяжелой болезни. Он назвал подобные сообщения «досужими рассуждения в мессенджерах».

Лукашенко уточнил, что у него была аденовирусная инфекция. По словам главы государства, времени на лечение практически не было.

«Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», - добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин встретится с белорусским коллегой в Москве 24 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БолезньБелоруссияАлександр Лукашенко

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