«Умирать не собираюсь»: Лукашенко заявил, что у него был аденовирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни. Слова главы государства приводит агентство БелТА.
Лукашенко призвал успокоиться тех, кто распространяет слухи о его тяжелой болезни. Он назвал подобные сообщения «досужими рассуждения в мессенджерах».
Лукашенко уточнил, что у него была аденовирусная инфекция. По словам главы государства, времени на лечение практически не было.
«Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», - добавил он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин встретится с белорусским коллегой в Москве 24 мая, передает «Радиоточка НСН».
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