Захар Прилепин предрек скорое возвращение Аллы Пугачевой и Чулпан Хаматовой в РФ

«Многие из уехавших возвращаются, и уже здесь снова работают, как ни в чем не бывало. Мы Козловского заметили, еще кого-то. И я вас уверяю, что в планах у разнообразных ждунов и поуехавших — собраться с силами и отомстить за пережитые ими унижения», - считает писатель.

Он призвал прописать специальный порядок возвращения для тех, кто критиковал Россию из-за границы. Прилепин подчеркнул, что нужны понятные алгоритмы обеления репутации.

Ранее стало известно, что Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

