Захар Прилепин предрек скорое возвращение Аллы Пугачевой и Чулпан Хаматовой в РФ

Певица Алла Пугачева и актриса Чулпан Хаматова, а также другие артисты, уехавшие из страны после начала СВО, скоро вернутся на родину и будут мстить за свое унижение, заявил писатель Захар Прилепин, сообщает NEWS.ru.

При этом, по его словам, никто из них не намерен каяться.

Писатель Захар Прилепин займется кино

«Многие из уехавших возвращаются, и уже здесь снова работают, как ни в чем не бывало. Мы Козловского заметили, еще кого-то. И я вас уверяю, что в планах у разнообразных ждунов и поуехавших — собраться с силами и отомстить за пережитые ими унижения», - считает писатель.

Он призвал прописать специальный порядок возвращения для тех, кто критиковал Россию из-за границы. Прилепин подчеркнул, что нужны понятные алгоритмы обеления репутации.

Ранее стало известно, что Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:РоссияЧулпан ХаматоваАлла ПугачеваЗахар Прилепин

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