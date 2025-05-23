Захар Прилепин предрек скорое возвращение Аллы Пугачевой и Чулпан Хаматовой в РФ
Певица Алла Пугачева и актриса Чулпан Хаматова, а также другие артисты, уехавшие из страны после начала СВО, скоро вернутся на родину и будут мстить за свое унижение, заявил писатель Захар Прилепин, сообщает NEWS.ru.
При этом, по его словам, никто из них не намерен каяться.
«Многие из уехавших возвращаются, и уже здесь снова работают, как ни в чем не бывало. Мы Козловского заметили, еще кого-то. И я вас уверяю, что в планах у разнообразных ждунов и поуехавших — собраться с силами и отомстить за пережитые ими унижения», - считает писатель.
Он призвал прописать специальный порядок возвращения для тех, кто критиковал Россию из-за границы. Прилепин подчеркнул, что нужны понятные алгоритмы обеления репутации.
Ранее стало известно, что Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru