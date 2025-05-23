Власти Вьетнама решили заблокировать Telegram

В ведомстве указали, что в стране существуют 9,6 тысячи каналов и групп Telegram. По данным вьетнамской полиции, нарушают закон 68% из них.

«Министерство поручило провайдерам телекоммуникационных услуг заблокировать Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями пользователей», говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ арестовалиа 57 админов террористических и неонацистских Telegram-каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».