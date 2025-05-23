Власти Вьетнама решили заблокировать Telegram
Власти Вьетнама решили заблокировать в стране мессенджер Telegram. Об этом со ссылкой на документ вьетнамского Министерства науки и технологий сообщает Reuters.
В ведомстве указали, что в стране существуют 9,6 тысячи каналов и групп Telegram. По данным вьетнамской полиции, нарушают закон 68% из них.
«Министерство поручило провайдерам телекоммуникационных услуг заблокировать Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями пользователей», говорится в сообщении.
Ранее сотрудники ФСБ арестовалиа 57 админов террористических и неонацистских Telegram-каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru