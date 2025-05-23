Минобороны: Больше тысячи дронов были уничтожены 20-23 мая

За период с 20 по 23 мая силами противовоздушной обороны были уничтожены 1177 дронов. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что большая часть беспилотников атаковала районы, которые находятся вне зоны проведения специальной военной операции. На подлете к ним было сбито 788 украинских БПЛА.

Уточняется, что с 17 по 23 мая всего были отражены атаки 1548 дронов самолетного типа, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что над территорией России сбили 112 украинских беспилотников, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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