Минобороны: Больше тысячи дронов были уничтожены 20-23 мая
За период с 20 по 23 мая силами противовоздушной обороны были уничтожены 1177 дронов. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что большая часть беспилотников атаковала районы, которые находятся вне зоны проведения специальной военной операции. На подлете к ним было сбито 788 украинских БПЛА.
Уточняется, что с 17 по 23 мая всего были отражены атаки 1548 дронов самолетного типа, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что над территорией России сбили 112 украинских беспилотников, напоминает НСН.
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