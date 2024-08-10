Алаудинов: Российские военные зачистили Мартыновку в Суджанском районе

Российские военные «зачистили» от противника Мартыновку в Суджанском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны, командующего спецназом «Ахмат», Героя России Апти Алаудинова.

Он заверил, что этот населенный пункт находится под полным контролем ВС России.

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«В принципе, ситуация достаточно серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно много. Но мы максимально уже контролируем ситуацию», - добавил Алаудинов.

Мартыновка расположена на северо-востоке от города Суджа. Восстановление контроля над этим населенным пунктом позволит «зачистить» трассу, связывающую Суджу и Курск.

Ранее Алаудинов заявил, что российские военные делают все для освобождения территорий от ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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