Алаудинов: Российские военные зачистили Мартыновку в Суджанском районе
Российские военные «зачистили» от противника Мартыновку в Суджанском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны, командующего спецназом «Ахмат», Героя России Апти Алаудинова.
Он заверил, что этот населенный пункт находится под полным контролем ВС России.
«В принципе, ситуация достаточно серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно много. Но мы максимально уже контролируем ситуацию», - добавил Алаудинов.
Мартыновка расположена на северо-востоке от города Суджа. Восстановление контроля над этим населенным пунктом позволит «зачистить» трассу, связывающую Суджу и Курск.
Ранее Алаудинов заявил, что российские военные делают все для освобождения территорий от ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru