Алаудинов: Российские военные зачистили Мартыновку в Суджанском районе

Российские военные «зачистили» от противника Мартыновку в Суджанском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны, командующего спецназом «Ахмат», Героя России Апти Алаудинова.

Он заверил, что этот населенный пункт находится под полным контролем ВС России.