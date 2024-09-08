Су-34 поразил скопление личного состава ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационными бомбами поразил скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

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Удар нанесен бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Система позволяет атаковать противника с безопасного расстояния, отметили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что истребитель-бомбардировщик благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские войска завозят в Курскую область, выгружают его и стараются быстро уехать, чтобы не попасть в зону воздействия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьСу-34

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