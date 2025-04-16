Аль-Ансари: Катар помог вернуть десятки детей семьям Украины и России
Посредничество Катара помогло вернуться десяткам детей в свои семьи в России и на Украине, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT.
Он добавил, что дети — это самое важное, когда речь идет о войнах и кризисах, так как они лишаются возможности получать образование и могут оказаться вдали от своих семей, поэтому им необходима поддержка.
Аль-Ансари подчеркнул, что успешный опыт посредничества может помочь Катару, если страна будет участвовать в переговорах об окончании украинского конфликта. Катарский представитель также заявил, что он настроен оптимистично и верит в возможность достижения скорейшего мира.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудят вопросы мирного урегулирования на Украине, напоминает НСН.
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