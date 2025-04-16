Аль-Ансари: Катар помог вернуть десятки детей семьям Украины и России

Он добавил, что дети — это самое важное, когда речь идет о войнах и кризисах, так как они лишаются возможности получать образование и могут оказаться вдали от своих семей, поэтому им необходима поддержка.

Аль-Ансари подчеркнул, что успешный опыт посредничества может помочь Катару, если страна будет участвовать в переговорах об окончании украинского конфликта. Катарский представитель также заявил, что он настроен оптимистично и верит в возможность достижения скорейшего мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудят вопросы мирного урегулирования на Украине, напоминает НСН.

