В ходе беседы обсуждались ситуация в Сирии и возобновление боевых действий в секторе Газа.

Также лидеры рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, условившись расширять взаимовыгодную кооперацию в разных сферах.

«Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан», - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонных переговоров с ним Путин проявил твердость и силу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

