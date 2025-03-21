Путин по телефону поговорил с эмиром Катара
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы обсуждались ситуация в Сирии и возобновление боевых действий в секторе Газа.
Также лидеры рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, условившись расширять взаимовыгодную кооперацию в разных сферах.
«Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан», - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонных переговоров с ним Путин проявил твердость и силу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru