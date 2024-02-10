Активисты сорвали выступление Хиллари Клинтон в Колумбийском университете

Активисты сорвали выступление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Об этом сообщает РИА Новости.

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Через несколько секунд после начала речи Клинтон активист из зала обратился к политику, назвал ее «военным преступником» и начал скандировать лозунги в поддержку стран Ближнего Востока.

За экс-госсекретарем в университете выступала постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее речь также прервали активисты.

Ранее экоактивисты попытались сорвать выступление экс-президента США Дональда Трампа в штате Айова. Политик посоветовал одной из протестующих «идти домой к мамочке».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Олисько
ТЕГИ:Хиллари КлинтонСША

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