Активисты сорвали выступление Хиллари Клинтон в Колумбийском университете

Через несколько секунд после начала речи Клинтон активист из зала обратился к политику, назвал ее «военным преступником» и начал скандировать лозунги в поддержку стран Ближнего Востока.

За экс-госсекретарем в университете выступала постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее речь также прервали активисты.

Ранее экоактивисты попытались сорвать выступление экс-президента США Дональда Трампа в штате Айова. Политик посоветовал одной из протестующих «идти домой к мамочке».

