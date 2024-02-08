Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» из-за интервью с Путиным
8 февраля 202410:25
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала американского журналиста Такера Карлсона из-за интервью с Владимиром Путиным полезным идиотом. Об этом пишет газета The New York Post.
«Он тот, кого называют полезным идиотом. Я имею в виду, что, если вы действительно читаете переводы того, что говорится в российских СМИ, они высмеивают его», - рассказала Клинтон.
Политик также отметила, что не удивится какой-либо высокой должности для Карлсона в российских СМИ.
Такер Карлсон анонсировал выход интервью с Владимиром Путиным 9 февраля в 2:00 по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru