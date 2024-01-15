Трамп отправил экоактивистов «домой к мамочке»

Бывший президент рекомендовал одной из участниц «идти домой к мамочке». «Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», — заявил Трамп, когда группа из нескольких протестующих с плакатом в руках «Трамп — климатический преступник» начала скандировать лозунги против него.

Политик указал, что активисты молодые и незрелые.

Ранее стало известно, что Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

